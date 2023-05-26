安森が首位守る ミズノオープンゴルフ
2023年05月26日18時45分
【男子ゴルフ・ミズノ・オープン】第２日（２６日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４６１ヤード＝パー７２、賞金総額８０００万円、優勝１６００万円）
ツアー未勝利の安森一貴が６７で回り、通算１４アンダーに伸ばして前日からの首位を守った。
３打差の２位に中島啓太と鈴木晃祐。６４で回った金谷拓実が、さらに２打差の４位に続いた。
石川遼と蝉川泰果は２アンダーで３３位。通算１アンダーまでの７０人が決勝ラウンドに進んだ。
安森が首位守る ミズノオープンゴルフ
2023年05月26日18時45分
【男子ゴルフ・ミズノ・オープン】第２日（２６日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４６１ヤード＝パー７２、賞金総額８０００万円、優勝１６００万円）
ツアー未勝利の安森一貴が６７で回り、通算１４アンダーに伸ばして前日からの首位を守った。
３打差の２位に中島啓太と鈴木晃祐。６４で回った金谷拓実が、さらに２打差の４位に続いた。
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