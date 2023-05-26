大相撲夏場所１３日目（２６日、東京・両国国技館）

４場所連続休場明けの照ノ富士が元大関の朝乃山を下して１敗を堅持。大関昇進を目指す中、北青鵬を退けて２敗を守った霧馬山との一番が１４日目に組まれ、照ノ富士が勝てば、６場所ぶり８度目の優勝が決まる。朝乃山は３敗。貴景勝は明生を注文相撲で仕留めて勝ち越しを決め、大関かど番を脱出した。