外務省は２６日、２０２２年度「外交に関する国内世論調査」の結果を公表した。東アジアの安全保障環境が「一層厳しさを増しているか」を尋ねたところ、９０．５％が「そう思う」と回答。前年度の８８．０％から上昇した。北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射や、台湾への軍事的威圧を強める中国の動向が影響したとみられる。