「安保環境厳しい」９割に 外務省調査
2023年05月26日18時26分
外務省は２６日、２０２２年度「外交に関する国内世論調査」の結果を公表した。東アジアの安全保障環境が「一層厳しさを増しているか」を尋ねたところ、９０．５％が「そう思う」と回答。前年度の８８．０％から上昇した。北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射や、台湾への軍事的威圧を強める中国の動向が影響したとみられる。
「安保環境厳しい」９割に 外務省調査
2023年05月26日18時26分
外務省は２６日、２０２２年度「外交に関する国内世論調査」の結果を公表した。東アジアの安全保障環境が「一層厳しさを増しているか」を尋ねたところ、９０．５％が「そう思う」と回答。前年度の８８．０％から上昇した。北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射や、台湾への軍事的威圧を強める中国の動向が影響したとみられる。
関連記事
こんな記事も
政治用語
政治
岸田首相、シンガポール副首相と会談(05/26 21:14)
マイナカードトラブル「重く受け止める」 諮問会議で岸田首相(05/26 20:12)
外務省、３３万円流用の職員免職(05/26 19:48)
岸田首相、改憲「強い思いで挑戦」(05/26 19:40)
首相動静（５月２６日）(05/26 19:39)
岸田首相、ウィシュマさん妹にお悔やみ 「改善に取り組む」―参院予算委(05/26 19:36)
維新、不適切発言の梅村氏処分 党員資格停止６カ月(05/26 19:27)
大型変圧器など供与へ ウクライナ支援で岸田首相(05/26 19:23)
「安保環境厳しい」９割に 外務省調査(05/26 18:26)
「原則共同親権」を提言 超党派議連(05/26 18:00)
マイナ不具合「政府一丸で対応」 翔太郎秘書官は更迭せず―岸田首相(05/26 17:46)
野党、岸田首相長男の更迭要求 忘年会問題、与党からも風当たり(05/26 17:43)
維新・国民、ＬＧＢＴ法案提出 与野党３案出そろう(05/26 17:13)
少子化対策「財源論が突出」 自民・世耕氏(05/26 17:09)
偽ブランド品販売の区議辞職 東京都足立区(05/26 15:34)
オースティン米国防長官が訪日へ アジア・欧州歴訪(05/26 14:43)
自公関係悪化「全国に波及」 立民・泉代表(05/26 12:17)
口座登録ミス、１４自治体２０件 確定申告の手続きでも判明―デジタル庁(05/26 12:07)
改正放送法が成立 複数地方局で同一番組(05/26 12:04)
月３万円支給、高校生まで 児童手当の第３子以降加算―政府(05/26 11:56)
改正遊漁船業法が成立 知床事故受け安全管理強化(05/26 11:40)
立民、虐待防止法改正案を提出 ジャニーズ性加害問題(05/26 11:31)
対ロシア追加制裁を閣議了解 建築サービスの提供禁止(05/26 11:30)
ベラルーシ核配備文書を非難 松野官房長官(05/26 11:09)
防衛産業強化法案、参院審議入り 製造拠点の国有化可能に(05/26 11:05)
社会保障費削減に反対相次ぐ 少子化財源を議論―自民(05/26 10:49)
刑法改正案、衆院委で可決 「不同意性交罪」に改称(05/26 10:41)
日米防衛相、６月１日に会談 反撃能力の運用協議(05/26 10:34)
インド、「第三極」の存在感誇示 ゼレンスキー氏と初会談も―モディ氏、日・オセアニア歴訪(05/26 07:07)
日韓関係改善が後押し 海自艦、旭日旗掲げ釜山港へ(05/26 07:06)