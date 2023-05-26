２７日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年05月26日17時51分
▽楽天・松井友―日本ハム・鈴木（楽天モバイルパーク宮城）
▽西武・高橋―オリックス・山崎福（ベルーナドーム）
▽ソフトバンク・石川―ロッテ・種市（福岡ペイペイドーム）
２７日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
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