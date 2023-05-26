円、１３９円台半ば ロンドン外為
2023年05月26日17時49分
【ロンドン時事】２６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、この日発表される米経済指標を見極めたいとの思惑から持ち高調整が進み、１ドル＝１３９円台半ばに上昇した。午前９時現在は１３９円５０～６０銭と、前日午後４時比２５銭の円高・ドル安。
円、１３９円台半ば ロンドン外為
2023年05月26日17時49分
【ロンドン時事】２６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、この日発表される米経済指標を見極めたいとの思惑から持ち高調整が進み、１ドル＝１３９円台半ばに上昇した。午前９時現在は１３９円５０～６０銭と、前日午後４時比２５銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル