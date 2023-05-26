少子化対策「財源論が突出」 自民・世耕氏
2023年05月26日17時09分
自民党の世耕弘成参院幹事長は２６日の記者会見で、政府が具体化を進める少子化対策を巡り、「財源論が突出している。子や孫の世代のためにも対策が必要だというコンセンサスがなければ、個人や企業の負担に納得いただけないのではないか」と苦言を呈した。
少子化対策「財源論が突出」 自民・世耕氏
2023年05月26日17時09分
自民党の世耕弘成参院幹事長は２６日の記者会見で、政府が具体化を進める少子化対策を巡り、「財源論が突出している。子や孫の世代のためにも対策が必要だというコンセンサスがなければ、個人や企業の負担に納得いただけないのではないか」と苦言を呈した。
こんな記事も
政治用語
政治
維新、梅村氏を党員資格停止６カ月(05/26 17:16)
維新・国民、ＬＧＢＴ法案提出 与野党３案出そろう(05/26 17:13)
少子化対策「財源論が突出」 自民・世耕氏(05/26 17:09)
偽ブランド品販売の区議辞職 東京都足立区(05/26 15:34)
マイナ不具合「政府一丸で対応」 翔太郎秘書官は更迭せず―岸田首相(05/26 15:15)
オースティン米国防長官が訪日へ アジア・欧州歴訪(05/26 14:43)
首相動静（５月２６日）(05/26 13:24)
自公関係悪化「全国に波及」 立民・泉代表(05/26 12:17)
立民の泉代表「首相は息子に甘過ぎ」 公邸忘年会で批判(05/26 12:08)
口座登録ミス、１４自治体２０件 確定申告の手続きでも判明―デジタル庁(05/26 12:07)
改正放送法が成立 複数地方局で同一番組(05/26 12:04)
月３万円支給、高校生まで 児童手当の第３子以降加算―政府(05/26 11:56)
改正遊漁船業法が成立 知床事故受け安全管理強化(05/26 11:40)
立民、虐待防止法改正案を提出 ジャニーズ性加害問題(05/26 11:31)
対ロシア追加制裁を閣議了解 建築サービスの提供禁止(05/26 11:30)
ベラルーシ核配備文書を非難 松野官房長官(05/26 11:09)
防衛産業強化法案、参院審議入り 製造拠点の国有化可能に(05/26 11:05)
社会保障費削減に反対相次ぐ 少子化財源を議論―自民(05/26 10:49)
刑法改正案、衆院委で可決 「不同意性交罪」に改称(05/26 10:41)
日米防衛相、６月１日に会談 反撃能力の運用協議(05/26 10:34)
インド、「第三極」の存在感誇示 ゼレンスキー氏と初会談も―モディ氏、日・オセアニア歴訪(05/26 07:07)
日韓関係改善が後押し 海自艦、旭日旗掲げ釜山港へ(05/26 07:06)
岸田首相、ラオス開発を支援(05/25 22:25)
首相動静（５月２５日）(05/25 22:03)
ジャカルタにデータ流通拠点 ＡＩ開発の基盤具体化―岸田首相(05/25 21:26)
翔太郎秘書官、公邸で忘年会 岸田首相陳謝、更迭は否定(05/25 21:10)
岸田首相、犯罪被害者支援に意欲(05/25 20:49)
立民、虐待防止法改正案を２６日提出 ジャニーズ問題で(05/25 20:45)
官民で国内投資促進 生成ＡＩ、開発力強化を―自民実行本部提言案(05/25 20:01)
公明、東京で選挙協力解消 「信頼失墜」理由、自民に伝達―岸田首相「丁寧な対応」指示(05/25 19:39)