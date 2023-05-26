円相場、１３９円５３～５３銭 ２６日午後５時現在
2023年05月26日17時07分
２６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円５３～５３銭と、前日（１３９円３８～４０銭）に比べ１５銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３９円５３～５３銭 ２６日午後５時現在
2023年05月26日17時07分
２６日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１３９円５３～５３銭と、前日（１３９円３８～４０銭）に比べ１５銭の円安・ドル高となった。
こんな記事も
経済用語
経済
自動車保険料、来年値上げへ 物価高騰で４年ぶり―大手損保(05/26 21:51)
「歳入議論、避けるな」 増税論議も視野、自民・財政再建派が提言(05/26 21:04)
賃上げ・子ども政策を強調 岸田首相「少子化反転へ方向性」―骨太方針の骨子案・諮問会議(05/26 20:34)
ＩＰＥＦ、供給網での合意焦点 閣僚会合、２７日開幕(05/26 20:31)
ＪＴＢ、過去最高益 国内旅行が回復―２３年３月期(05/26 20:25)
「放送と同じ役割」に限定 ネット業務の範囲で見解―ＮＨＫ(05/26 19:59)
ガソリン補助金、９月末終了 ６月から段階的に縮小―経産省(05/26 19:43)
少子化対策「施策重点化を」 国債頼らず安定財源確保―財政審建議(05/26 19:36)
神戸製鋼、鉄粉製品値上げ １トン当たり１万円、５月から(05/26 18:48)
名鉄、２４年３月に運賃値上げ 平均１０％、２９年ぶり(05/26 18:29)
ＨＶ２車種の安全性確認 国内向け不正、ダイハツが社内試験(05/26 18:09)
円下落、一時１４０円台前半 半年ぶり水準―東京市場(05/26 17:52)
プッチンプリン再値上げ ８２品目、８月から順次―江崎グリコ(05/26 17:48)
北国ＦＨＤ、地銀５行に出資 各数十億円、岩手銀などと新連合(05/26 17:38)
まず歳出改革を 少子化対策財源―日商会頭(05/26 17:15)
円相場、１３９円５３～５３銭 ２６日午後５時現在(05/26 17:07)
ダイハツ、１４．７万台リコール 「ハイゼット」などエンスト恐れ―国交省(05/26 16:48)
トロピカーナオレンジ販売休止 果汁逼迫、再開時に値上げも―キリンビバ(05/26 16:32)
大王製紙、ペット市場に本格参入 今秋に新製品発表(05/26 16:13)
日米、半導体供給網で連携強化 西村経産相、米商務長官と会談へ(05/26 15:58)
１１５円高の３万０９１６円３１銭 ２６日の平均株価(05/26 15:07)
ＰＳ５に携帯型ゲーム機 今年後半発売―ＳＩＥ(05/26 15:02)
５月の都内物価、３．２％上昇 伸び鈍化も食料高継続―総務省(05/26 12:21)
円相場、１３９円８４～８４銭 ２６日正午現在(05/26 12:08)
生成ＡＩ、３０日にＧ７作業部会 ルール作りへ「広島プロセス」―松本総務相(05/26 12:04)
改正放送法が成立 複数地方局で同一番組(05/26 12:04)
改正遊漁船業法が成立 知床事故受け安全管理強化(05/26 11:40)
３００円高の３万１１０１円６０銭 ２６日午前の平均株価(05/26 11:39)
為替「市場動向しっかり見る」 鈴木財務相(05/26 11:00)
公正な経済秩序を議論 ＡＰＥＣ貿易相会合が開幕(05/26 10:10)
ビジネスワイヤ
PR TIMES
SANRIO CHARACTERS×JOURNAL STANDARD relume「モルック」をデザインに落とし込んだTシャツがジャパンオープン会場、金沢店、オンラインストアで5/27（土）リリース!(23/05/26)
<News>レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』2023年5月23日に『ファーランドストーリー伝記 アーク王の遠征（PC-9801版）』をリリース(23/05/26)
NAGI Kurashiki Hotel & Loungeで岡山大学と倉敷翠松高校の茶道部が点てる日本の「お抹茶」を楽しむ茶道イベント【NAGI OCHAKAI】を5月28日より毎月開催(23/05/26)