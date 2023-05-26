２６日の東京外国為替市場の円相場は一時１ドル＝１４０円台前半と、約半年ぶりの水準に下落した。米国の追加利上げ観測を背景に海外市場で進んだ円売り・ドル買いの動きを引き継いだ。

急速な円安進行について、鈴木俊一財務相は２６日の閣議後記者会見で「今後とも市場の動向をしっかり見ていく」と注視する姿勢を示した。