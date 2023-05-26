【出場選手登録】▽オリックス・杉本裕太郎外野手▽西武・源田壮亮内野手

【同抹消】▽ソフトバンク・アストゥディーヨ内野手▽西武・今井達也投手（再登録は６月５日以降）

【出場選手登録】▽オリックス・野口智哉内野手（感染拡大防止特例２０２３）