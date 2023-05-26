【出場選手登録】▽ヤクルト・西浦直亨内野手▽阪神・桐敷拓馬投手、湯浅京己投手▽広島・黒原拓未投手

【同抹消】▽ヤクルト・塩見泰隆外野手▽ＤｅＮＡ・坂本裕哉投手▽阪神・西純矢投手▽広島・ケムナ誠投手（再登録は６月５日以降）