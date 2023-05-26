大王製紙、ペット市場に本格参入 今秋に新製品発表
2023年05月26日16時13分
大王製紙は２６日に開いた経営説明会で、ペットケア用品市場に本格参入する方針を示した。家庭紙シェアトップの「エリエール」ブランドを活用し、今秋に新製品を発売する予定。２０２７年３月期までに国内売上高１００億円を目指し、海外展開も視野に入れるという。
大王製紙、ペット市場に本格参入 今秋に新製品発表
2023年05月26日16時13分
大王製紙は２６日に開いた経営説明会で、ペットケア用品市場に本格参入する方針を示した。家庭紙シェアトップの「エリエール」ブランドを活用し、今秋に新製品を発売する予定。２０２７年３月期までに国内売上高１００億円を目指し、海外展開も視野に入れるという。
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