江崎グリコは２６日、「プッチンプリン」などの食品や菓子、飲料８２品目について、８月１日出荷分から順次値上げすると発表した。出荷価格の上げ幅は１～１８％。原材料費やエネルギーコストの上昇に伴うもの。



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人気商品の「Ｂｉｇプッチンプリン」（１６０グラム）は１６５円から１６８円に引き上げる。同商品の値上げは今年に入り３回目となる。