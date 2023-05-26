大相撲夏場所１３日目の２６日、幕下は木竜皇（千葉県出身、立浪部屋）が元幕内の大翔丸（大阪、追手風）を破り、７戦全勝で優勝を決めた。

三段目は漣（岩手、伊勢ノ海）、序ノ口は春山（鹿児島、尾上）が全勝優勝。序二段は２人が７戦全勝で並び、千秋楽に優勝決定戦が行われる。