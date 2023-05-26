【ニューヨーク時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）のプレーオフは２５日、ボストンで東カンファレンス決勝（７回戦制）の第５戦が行われ、第２シードのセルティックスが、第８シードのヒートを１１０―９７で下して連勝、２勝３敗とした。

セルティックスはホワイトが両チーム最多の２４得点。テータムは２１得点、１１アシストを挙げた。