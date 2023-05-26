乱歩賞に三上幸四郎さん
2023年05月26日14時05分
講談社は２６日、日本推理作家協会主催の第６９回江戸川乱歩賞が脚本家、三上幸四郎さん（５６）の「蒼天の鳥たち」に決まったと発表した。賞金５００万円。贈呈式は１１月、東京都内で。
乱歩賞に三上幸四郎さん
2023年05月26日14時05分
講談社は２６日、日本推理作家協会主催の第６９回江戸川乱歩賞が脚本家、三上幸四郎さん（５６）の「蒼天の鳥たち」に決まったと発表した。賞金５００万円。贈呈式は１１月、東京都内で。
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