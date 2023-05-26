米女子ゴルフ・談話
2023年05月26日11時21分
◇ハプニングの一日
古江彩佳 いろいろハプニングがあった一日だった。その中でも落ち着いたプレーができて、最後まで集中して勝てたのはよかった。（時事）
米女子ゴルフ・談話
2023年05月26日11時21分
◇ハプニングの一日
古江彩佳 いろいろハプニングがあった一日だった。その中でも落ち着いたプレーができて、最後まで集中して勝てたのはよかった。（時事）
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