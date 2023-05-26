鈴木、３打数２安打 米大リーグ
2023年05月26日11時50分
【シカゴ時事】米大リーグは２５日、各地で行われ、カブスの鈴木はメッツ戦に４番右翼で出場し、３打数２安打で４試合連続安打とした。一回に二塁内野安打、八回には遊撃内野安打を放った。複数安打は５試合ぶり。カブスは１―１０で敗れた。
大谷のエンゼルスは試合がなかった。
鈴木、３打数２安打 米大リーグ
2023年05月26日11時50分
【シカゴ時事】米大リーグは２５日、各地で行われ、カブスの鈴木はメッツ戦に４番右翼で出場し、３打数２安打で４試合連続安打とした。一回に二塁内野安打、八回には遊撃内野安打を放った。複数安打は５試合ぶり。カブスは１―１０で敗れた。
大谷のエンゼルスは試合がなかった。
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