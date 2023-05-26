長野県中野市で２５日、警察官ら４人が殺害された事件で、県警は２６日、このうち巡査部長に猟銃を発砲し殺害したとする殺人容疑で、青木政憲容疑者（３１）を逮捕した。同容疑者は市議会議長、青木正道さん（５７）の長男で、立てこもりから約１２時間後の同日午前４時半ごろに身柄を確保された。