警官殺害容疑、３１歳男逮捕 市議長の長男、猟銃立てこもり―４人死亡・長野県警
2023年05月26日10時00分
長野県中野市で２５日、警察官ら４人が殺害された事件で、県警は２６日、このうち巡査部長に猟銃を発砲し殺害したとする殺人容疑で、青木政憲容疑者（３１）を逮捕した。同容疑者は市議会議長、青木正道さん（５７）の長男で、立てこもりから約１２時間後の同日午前４時半ごろに身柄を確保された。
警官殺害容疑、３１歳男逮捕 市議長の長男、猟銃立てこもり―４…
2023年05月26日10時00分
長野県中野市で２５日、警察官ら４人が殺害された事件で、県警は２６日、このうち巡査部長に猟銃を発砲し殺害したとする殺人容疑で、青木政憲容疑者（３１）を逮捕した。同容疑者は市議会議長、青木正道さん（５７）の長男で、立てこもりから約１２時間後の同日午前４時半ごろに身柄を確保された。
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