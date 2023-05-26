財務省は２６日、２０２２年末の日本の対外資産・負債残高を公表した。政府や企業、個人が海外で保有する資産から、海外投資家らの対日投資を示す負債を差し引いた対外純資産の残高は前年末比０．２％増の４１８兆６２８５億円になり、４年連続で過去最高を更新した。為替の変動で純資産残高が約８０兆円膨らみ、記録的円安の影響は大きな押し上げ要因となった。