５月の都内物価、３．２％上昇 伸び鈍化も食料高継続―総務省
2023年05月26日10時16分
総務省が２６日発表した５月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０４．７と、前年同月比３．２％上昇した。上昇は２１カ月連続。政府の電気・ガス料金負担軽減策などで伸びは鈍化したが、食料価格は依然、大幅な上昇が続いている。
５月の都内物価、３．２％上昇 伸び鈍化も食料高継続―総務省
2023年05月26日10時16分
総務省が２６日発表した５月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０４．７と、前年同月比３．２％上昇した。上昇は２１カ月連続。政府の電気・ガス料金負担軽減策などで伸びは鈍化したが、食料価格は依然、大幅な上昇が続いている。
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