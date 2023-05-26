総務省が２６日発表した５月の東京都区部消費者物価指数（中旬速報値、２０２０年＝１００）は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が１０４．７と、前年同月比３．２％上昇した。上昇は２１カ月連続。政府の電気・ガス料金負担軽減策などで伸びは鈍化したが、食料価格は依然、大幅な上昇が続いている。