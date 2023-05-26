首相動静（５月２６日）
2023年05月26日08時42分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時１２分、公邸発。同１３分、官邸着。
午前８時２１分から同２８分まで、閣議。
首相動静（５月２６日）
2023年05月26日08時42分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
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