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２６日の朝刊（都内最終版）☆１

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２６日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年05月26日07時04分

【１面トップ】
〔朝日〕警官２人と女性死亡　男が刺し発砲　立てこもり　１人搬送できず　長野・中野
〔毎日〕立てこもり３人死亡　２人は警官　猟銃、刃物所持　長野
〔読売〕猟銃発砲　警官ら３人死亡　長野・中野　議長息子か　籠城　けがの男性救出できず　母親ら保護
〔日経〕アジアの成長「共に創る」　首相、多様な価値観尊重　データ流通促進へ拠点〔アジアの未来〕
〔産経〕猟銃男立てこもり　３人死亡　女性と警察官２人　１人負傷、男の母保護　長野・中野　住宅内に別の女性１人か
〔東京〕事件記録廃棄で最高裁謝罪　記録の価値　認識欠如　調査報告
【他の１面独自記事】
◆日米、半導体連携声明へ　次世代型開発に工程表（読売）
【共通ニュース】
◆社会保険料月５００円上乗せ　政府試算　少子化対策の財源
◆雇用保険拡大２８年度までに　パート・バイトも対象に　政府、骨太方針に明記へ
◆生成ＡＩリスク提示　戦略会議　著作権侵害など　論点整理原案
◆マイナポイント誤付与　別人に　９０自治体で１１３件
◆円１４０円台目前　半年ぶり　「米債務」金利差拡大▽株　海外勢買い越し８週連続
◆東京で自公協力解消　公明幹事長　「信頼地に落ちた」
◆維新　党勢拡大に冷や水　１回生発言　党方針と相違　執行部指導強化へ
◆元徴用工　賠償受領へ　韓国　生存原告で初めて（続）

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