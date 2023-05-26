【１面トップ】

〔朝日〕警官２人と女性死亡 男が刺し発砲 立てこもり １人搬送できず 長野・中野

〔毎日〕立てこもり３人死亡 ２人は警官 猟銃、刃物所持 長野

〔読売〕猟銃発砲 警官ら３人死亡 長野・中野 議長息子か 籠城 けがの男性救出できず 母親ら保護

〔日経〕アジアの成長「共に創る」 首相、多様な価値観尊重 データ流通促進へ拠点〔アジアの未来〕

〔産経〕猟銃男立てこもり ３人死亡 女性と警察官２人 １人負傷、男の母保護 長野・中野 住宅内に別の女性１人か

〔東京〕事件記録廃棄で最高裁謝罪 記録の価値 認識欠如 調査報告

【他の１面独自記事】

◆日米、半導体連携声明へ 次世代型開発に工程表（読売）

【共通ニュース】

◆社会保険料月５００円上乗せ 政府試算 少子化対策の財源

◆雇用保険拡大２８年度までに パート・バイトも対象に 政府、骨太方針に明記へ

◆生成ＡＩリスク提示 戦略会議 著作権侵害など 論点整理原案

◆マイナポイント誤付与 別人に ９０自治体で１１３件

◆円１４０円台目前 半年ぶり 「米債務」金利差拡大▽株 海外勢買い越し８週連続

◆東京で自公協力解消 公明幹事長 「信頼地に落ちた」

◆維新 党勢拡大に冷や水 １回生発言 党方針と相違 執行部指導強化へ

◆元徴用工 賠償受領へ 韓国 生存原告で初めて（続）