釣り客らを漁場に案内する遊漁船業者の登録・更新要件を厳格化する改正遊漁船業法が２６日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。北海道・知床半島沖で昨年４月、２６人が乗った観光船「ＫＡＺＵ I（カズワン）」が沈没した事故の再発を防ぐため、遊漁船業者の安全管理体制を強化する。来年４月に施行する方針。