デビュー１０周年「ＢＴＳフェスタ」、来月ソウル全域で開催
グループＢＴＳがデビュー１０周年を記念して「２０２３ＢＴＳフェスタ」（ＢＴＳ ＦＥＳＴＡ）を来月開催する。
２５日、所属事務所のビッグヒットミュージックによると、今年の「ＢＴＳフェスタ」は来月１２～… 全文表示（2023/05/25-12:02）
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