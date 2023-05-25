【ニューヨーク時事】２５日のニューヨーク株式相場は、米政府の債務上限問題を巡る不透明感から売りが先行し、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比９８．８３ドル安の３万２７０１．０９ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１７６．８０ポイント高の１万２６６０．９６。