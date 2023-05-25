阪神５連勝 プロ野球・ヤクルト―阪神
2023年05月25日21時58分
阪神が５連勝。大山、ミエセス、近本がソロを放ち、３―３の延長十回に押し出し四球と佐藤輝の３点二塁打で勝ち越した。伊藤将は八回途中３失点と粘り、３番手の及川が２勝目。ヤクルトは救援陣が踏ん張れず、１分けを挟み７連敗。
阪神５連勝 プロ野球・ヤクルト―阪神
2023年05月25日21時58分
阪神が５連勝。大山、ミエセス、近本がソロを放ち、３―３の延長十回に押し出し四球と佐藤輝の３点二塁打で勝ち越した。伊藤将は八回途中３失点と粘り、３番手の及川が２勝目。ヤクルトは救援陣が踏ん張れず、１分けを挟み７連敗。
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