円、１３９円台後半 ロンドン外為
2023年05月25日21時40分
【ロンドン時事】２５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米債務上限問題の動向を見極めようとする姿勢が強まる中、１ドル＝１３９円台後半で小幅な値動きとなった。正午現在は１３９円５５～６５銭と、前日午後４時比６０銭の円安・ドル高。
円、１３９円台後半 ロンドン外為
2023年05月25日21時40分
【ロンドン時事】２５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米債務上限問題の動向を見極めようとする姿勢が強まる中、１ドル＝１３９円台後半で小幅な値動きとなった。正午現在は１３９円５５～６５銭と、前日午後４時比６０銭の円安・ドル高。
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