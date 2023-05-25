【ロンドン時事】２５日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、米債務上限問題の動向を見極めようとする姿勢が強まる中、１ドル＝１３９円台後半で小幅な値動きとなった。正午現在は１３９円５５～６５銭と、前日午後４時比６０銭の円安・ドル高。