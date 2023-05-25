◇いい流れでやれた

石川遼 １～３番でバーディーが取れて、全体的にいい流れでやれた。凡ミスをしないで済んだラウンドだった。

◇伸びしろがある

中島啓太 グリーン上の距離感は悪くない。ラインが読めれば入ったパットがあったので、伸びしろがある。