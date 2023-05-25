ミズノオープンゴルフ・談話
2023年05月25日20時10分
◇いい流れでやれた
石川遼 １～３番でバーディーが取れて、全体的にいい流れでやれた。凡ミスをしないで済んだラウンドだった。
◇伸びしろがある
中島啓太 グリーン上の距離感は悪くない。ラインが読めれば入ったパットがあったので、伸びしろがある。
ミズノオープンゴルフ・談話
2023年05月25日20時10分
◇いい流れでやれた
石川遼 １～３番でバーディーが取れて、全体的にいい流れでやれた。凡ミスをしないで済んだラウンドだった。
◇伸びしろがある
中島啓太 グリーン上の距離感は悪くない。ラインが読めれば入ったパットがあったので、伸びしろがある。
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