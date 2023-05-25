【ダーバン（南アフリカ）時事】卓球の世界選手権個人戦第６日は２５日、南アフリカのダーバンで行われ、女子シングルス４回戦で木原美悠（木下グループ）は東京五輪金メダリストの陳夢（中国）に２―４で敗れた。

女子ダブルス準々決勝では早田ひな（日本生命）伊藤美誠（スターツ）組が陳夢、王芸迪組（中国）と対戦。勝てば４大会連続のメダル獲得が確定する。

男子シングルス４回戦には張本智和（智和企画）が登場。