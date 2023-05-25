普天間移設「影響地域に配慮」 松野官房長官、辺野古区長らと懇談会
2023年05月25日19時22分
政府は２５日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設先となる名護市辺野古など地元３地区の区長と、地域振興に関する懇談会を首相官邸で開いた。区長側は、観光支援などを求める要請書を松野博一官房長官に提出。松野氏は「移設の影響を受ける地域にできるだけ配慮することは当然だ。関係省庁が連携してしっかり対応したい」と述べた。
普天間移設「影響地域に配慮」 松野官房長官、辺野古区長らと懇…
2023年05月25日19時22分
政府は２５日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設先となる名護市辺野古など地元３地区の区長と、地域振興に関する懇談会を首相官邸で開いた。区長側は、観光支援などを求める要請書を松野博一官房長官に提出。松野氏は「移設の影響を受ける地域にできるだけ配慮することは当然だ。関係省庁が連携してしっかり対応したい」と述べた。
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