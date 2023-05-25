Ｊリーグ出場停止選手（２５日）
2023年05月25日18時59分
【ルヴァン杯】（第６節）
▽札幌・中村桐耶▽湘南・舘幸希▽Ｇ大阪・江川湧清、鈴木武蔵▽Ｃ大阪・レオセアラ▽鳥栖・アクム
【Ｊ３】（第１１節）
▽八戸・国分将
Ｊリーグ出場停止選手（２５日）
2023年05月25日18時59分
【ルヴァン杯】（第６節）
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