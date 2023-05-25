【男子ゴルフ・ミズノ・オープン】第１日（２５日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４６１ヤード＝パー７２、賞金総額８０００万円、優勝１６００万円）

ツアー未勝利の安森一貴が９アンダーの６３で回り、単独首位で発進した。４打差の２位に石川遼、中島啓太、宮里優作ら７人。さらに１打差で今平周吾らが続いた。

蝉川泰果は１オーバーの９０位と出遅れた。