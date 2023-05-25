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安森が首位発進　４打差２位に石川ら―ミズノオープンゴルフ

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安森が首位発進　４打差２位に石川ら―ミズノオープンゴルフ

2023年05月25日18時55分

単独首位発進した安森一貴＝２５日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ

単独首位発進した安森一貴＝２５日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ

  • ティーショットを放つ石川遼＝２５日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ

　【男子ゴルフ・ミズノ・オープン】第１日（２５日、岡山・ＪＦＥ瀬戸内海ＧＣ、７４６１ヤード＝パー７２、賞金総額８０００万円、優勝１６００万円）
　ツアー未勝利の安森一貴が９アンダーの６３で回り、単独首位で発進した。４打差の２位に石川遼、中島啓太、宮里優作ら７人。さらに１打差で今平周吾らが続いた。
　蝉川泰果は１オーバーの９０位と出遅れた。

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