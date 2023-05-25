大相撲夏場所１２日目（２５日、東京・両国国技館）



優勝争い上位力士 大相撲夏場所

照ノ富士が新関脇の若元春を退けて１敗を堅持。元大関の朝乃山は大栄翔に屈して２敗となり、照ノ富士が単独トップに立った。大関昇進を目指す霧馬山は、大関かど番の貴景勝に完勝して１０勝目。貴景勝は５敗。北青鵬を下した豊昇龍と大栄翔の両関脇は勝ち越しを決め、若元春は４敗。