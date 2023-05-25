沖縄県が開催要望書提出 ３４年国スポ
2023年05月25日18時32分
沖縄県の玉城デニー知事は２５日、東京都内の日本スポーツ協会を訪れ、２０３４年国民スポーツ大会の開催要望書を提出した。沖縄で開催すれば１９８７年以来となる。
国民体育大会（国体）は来年、国民スポーツ大会に改称される。
沖縄県が開催要望書提出 ３４年国スポ
2023年05月25日18時32分
沖縄県の玉城デニー知事は２５日、東京都内の日本スポーツ協会を訪れ、２０３４年国民スポーツ大会の開催要望書を提出した。沖縄で開催すれば１９８７年以来となる。
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