【女子ゴルフ・リゾートトラスト・レディース】第１日（２５日、静岡・グランディ浜名湖ＧＣ、６５００ヤード＝パー７２、賞金総額１億４０００万円、優勝２５２０万円）

６６で回った菊地絵理香が単独首位で発進した。穴井詩、神谷そら、桑木志帆、後藤未有の４人が１打差の２位で続いた。

２週連続優勝が懸かる山下美夢有、岩井千怜ら６人が６８で６位。昨年覇者の小祝さくらは７２で５２位スタートとなった。