【ロンドン時事】２５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１３９円台前半に下落した。午前９時現在は１３９円３５～４５銭と、前日午後４時比４０銭の円安・ドル高。