２５日の東京外国為替市場で円相場は一時、１ドル＝１３９円７０銭近辺に下落した。昨年１１月以来、約半年ぶりの安値。日米の金利差拡大を意識し、円を売ってドルを買う動きが進みやすくなっており、１４０円台に近づいてきた。午後４時現在は１３９円５９～６０銭と前日比９６銭の円安・ドル高。