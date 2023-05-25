日本フードサービス協会が２５日発表した４月の外食産業売上高（新店を含む全店ベース）は、前年同月に比べ１５．８％増加した。マスク着用ルールの緩和などを受け、歓送迎会といった宴会需要が回復。訪日外国人の来店も増え、コロナ禍前の１９年との比較でも７．０％のプラスとなった。