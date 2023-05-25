日本中央競馬会は２５日、競馬の祭典、第９０回日本ダービー（ＧI、２８日、東京競馬場、芝２４００メートル）の出走馬１８頭と枠順を発表し、無敗で皐月（さつき）賞との２冠が懸かるソールオリエンスは３枠５番に入った。

皐月賞２着のタスティエーラは６枠１２番、同３着で武豊騎乗のファントムシーフは７枠１４番からの発走。青葉賞（ＧII）を制したスキルヴィングは１枠２番から大一番に臨む。