Ｊ１川崎は２５日、ＦＷマルシーニョが左太もも裏の肉離れで全治３カ月と診断されたと発表した。１８日の練習で負傷した。３月末にも同じ箇所を痛めていた。昨季リーグ戦３０試合で１２得点を挙げたが、今季は８試合の出場で無得点。