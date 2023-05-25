マルシーニョ全治３カ月 Ｊ１川崎
2023年05月25日15時38分
Ｊ１川崎は２５日、ＦＷマルシーニョが左太もも裏の肉離れで全治３カ月と診断されたと発表した。１８日の練習で負傷した。３月末にも同じ箇所を痛めていた。昨季リーグ戦３０試合で１２得点を挙げたが、今季は８試合の出場で無得点。
マルシーニョ全治３カ月 Ｊ１川崎
2023年05月25日15時38分
Ｊ１川崎は２５日、ＦＷマルシーニョが左太もも裏の肉離れで全治３カ月と診断されたと発表した。１８日の練習で負傷した。３月末にも同じ箇所を痛めていた。昨季リーグ戦３０試合で１２得点を挙げたが、今季は８試合の出場で無得点。
関連記事
こんな記事も
サッカー
日本、バーレーンなどと同組 ９月にＵ２３アジア杯予選―サッカー(05/25 17:55)
サッカー日本代表・談話(05/25 17:45)
期待懸かる復帰組 多彩な攻撃陣に注目―サッカー日本代表(05/25 17:29)
目標達成できた イニエスタとの一問一答―Ｊ１神戸(05/25 17:06)
古橋、谷口ら復帰 初選出は川崎ら３人―サッカー日本代表(05/25 16:33)
イニエスタ、７月退団 出場機会求め決断―Ｊ１神戸(05/25 15:49)
マルシーニョ全治３カ月 Ｊ１川崎(05/25 15:38)
欧州サッカー各国リーグ（２４日）(05/25 10:44)
紙一重、悔しい敗戦 日本、セットプレーには収穫―Ｕ２０Ｗ杯サッカー(05/25 10:26)
松木「駄目な試合」 Ｕ２０Ｗ杯サッカー(05/25 10:01)
Ｕ２０Ｗ杯サッカー・談話(05/25 09:59)
三笘、ゴールならず イングランド・サッカー(05/25 09:55)
インテル、２季連続Ｖ イタリア杯サッカー(05/25 09:38)
三笘はフル出場 ブライトン、来季の欧州リーグ出場権―イングランド・サッカー(05/25 09:13)
日本、コロンビアに敗れる 山根先制も逆転許す―サッカーＵ２０Ｗ杯(05/25 08:08)
名古屋、初黒星も好材料 ルヴァン杯サッカー(05/24 22:48)
浦和、京都が首位浮上 横浜Ｍの宮市が復帰―ルヴァン杯サッカー(05/24 22:10)
欧州サッカー各国リーグ（２３日）(05/24 09:39)
古橋がリーグ最優秀選手 スコットランド・サッカー(05/24 09:21)
圧巻ゴールに「きょうは満足」 久保、ＣＬに肉薄―スペイン・サッカー(05/24 08:20)
久保が今季９点目 スペイン・サッカー(05/24 08:12)
高井、大舞台でも泰然 右サイドバックで安定感―サッカーＵ２０日本代表(05/23 15:18)
欧州サッカー各国リーグ（２２日）(05/23 10:04)
ユベントス、勝ち点１０剥奪 イタリア・サッカー(05/23 09:49)
レアル、人種差別被害で提訴 観客がビニシウス侮辱―スペイン・サッカー(05/23 08:02)
Ｊリーグ出場停止選手（２２日）(05/22 19:03)
主な日本選手の成績（２１日） 欧州サッカー(05/22 13:57)
シュツットガルト遠藤航、快勝に貢献 欧州サッカー(05/22 11:17)
欧州サッカー各国リーグ（２１日）(05/22 11:07)
チェイス、持ち味発揮 Ｕ２０Ｗ杯サッカー(05/22 10:13)