韓国財団、生存原告に初支給へ 元徴用工訴訟
2023年05月25日14時27分
【ソウル時事】韓国政府傘下の財団は２５日、元徴用工訴訟の生存している原告１人に賠償金相当額を支給することを決定した。関係者が明らかにした。生存する原告への支給は初めて。
韓国財団、生存原告に初支給へ 元徴用工訴訟
2023年05月25日14時27分
【ソウル時事】韓国政府傘下の財団は２５日、元徴用工訴訟の生存している原告１人に賠償金相当額を支給することを決定した。関係者が明らかにした。生存する原告への支給は初めて。
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