政府が６月にまとめる経済財政運営の基本指針「骨太の方針」の骨子案が２５日、分かった。リスキリング（学び直し）推進など労働市場改革による構造的な賃上げと「人への投資」を強調し、分厚い中間層を形成すると明記。少子化対策や子ども政策の抜本強化も盛り込んだ。今月内に開く経済財政諮問会議（議長・岸田文雄首相）で示す。