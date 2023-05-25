円相場、１３９円５８～５９銭 ２５日正午現在
2023年05月25日12時09分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３９円５８～５９銭と、前日（１３８円６３～６３銭）に比べ９５銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３９円５８～５９銭 ２５日正午現在
2023年05月25日12時09分
２５日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３９円５８～５９銭と、前日（１３８円６３～６３銭）に比べ９５銭の円安・ドル高となった。
こんな記事も
経済用語
経済
サントリーも「プレモル」値下げ １０月のビール減税で(05/25 17:08)
円相場、１３９円３８～４０銭 ２５日午後５時現在(05/25 17:08)
大王製紙、ベトナムに新会社 ベビー紙おむつ販売強化(05/25 17:05)
富士通、６月１日付でＣＱＯ設置 現品質責任者の塚原氏が就任(05/25 17:05)
円下落、一時１３９円台後半 半年ぶり安値、金利差拡大―東京市場(05/25 16:49)
ＮＴＴ西で一時通信障害 解消に２時間、着信しづらく(05/25 16:29)
ＮＴＴドコモ、ネット接続子会社を吸収合併 営業体制や開発力を強化(05/25 16:28)
４月の外食売上高、１５．８％増 訪日客増加、宴会需要も(05/25 16:14)
トヨタ、３．９万台リコール 排ガス防止装置に不具合―国交省(05/25 15:44)
エア・ウォーター、液化バイオメタンに６００億円投資 宇宙ベンチャーと実証も(05/25 15:35)
丸亀製麺、２商品の販売中止 カエル混入受け(05/25 15:26)
１１８円高の３万０８０１円１３銭 ２５日の平均株価(05/25 15:07)
成田空港、施設使用料値上げ 国際線で９月から(05/25 14:55)
賃上げと人への投資強調 少子化対策、抜本強化―骨太骨子案(05/25 14:27)
富士フイルム、高機能材料の生産本部設立 ７月、子会社５社も統合(05/25 13:39)
ＮＴＴ西で通信障害 一部で着信しづらく(05/25 13:35)
井阪社長の続投承認 退任要求退ける―セブン＆アイ株主総会(05/25 13:30)
円相場、１３９円５８～５９銭 ２５日正午現在(05/25 12:09)
円下落、１３９円台後半 金利差拡大、円売り進む―東京市場(05/25 12:04)
韓国視察団、総括協議開始 東電福島原発の処理水巡り(05/25 11:56)
元次官との会食、４月末に把握 人事介入問題巡り―国交省(05/25 11:48)
１６５円高の３万０８４８円０７銭 ２５日午前の平均株価(05/25 11:42)
また値上げ、もう「音上げ」 川柳コンクールベスト１０―第一生命(05/25 10:11)
夕張メロン、２番目の高値 ２玉３５０万円―札幌初競り(05/25 09:37)
円相場、１３９円３０～３０銭 ２５日午前９時現在(05/25 09:07)
Ｆ１でＥＶ技術に磨き 量産車に応用へ―ホンダ(05/25 07:05)
子ども財源、歳出削減が課題 他予算も活用、２兆円捻出へ―岸田首相「負担、最大限抑制」(05/25 07:04)
フジテック社長交代を支持 「物言う株主」オアシス(05/24 21:24)
韓国団長「安全性評価で進展」 処理水巡り現地視察終了―福島原発(05/24 21:21)
全国の標高新基準、公開へ 自動運転など対応―国土地理院(05/24 21:20)
ビジネスワイヤ
PR TIMES