欧州サッカー各国リーグ（２４日）
2023年05月25日10時44分
▽イングランド・プレミアリーグ
ブライトン １―１ マンチェスタ
ーＣ
▽スペイン１部リーグ
エルチェ １―１ セビリア
Ｒマドリード ２―１ バリェカノ
ビリャレアル ２―０ カディス
エスパニョー ３―３ Ａマドリード
ル
ヘタフェ １―０ ベティス
（時事）
欧州サッカー各国リーグ（２４日）
2023年05月25日10時44分
▽イングランド・プレミアリーグ
ブライトン １―１ マンチェスタ
ーＣ
▽スペイン１部リーグ
エルチェ １―１ セビリア
Ｒマドリード ２―１ バリェカノ
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