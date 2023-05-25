【ニューヨーク時事】格付け大手フィッチ・レーティングスは２４日、米国債の格付け見通しについて、今後の格下げの可能性を示唆する「ネガティブ（弱含み）」に引き下げた。米連邦政府の債務上限問題を巡る政治的な不透明感を受けた措置。格付け自体は最上級の「ＡＡＡ」を据え置いた。