歌手ティナ・ターナーさん死去 ８３歳、「愛の魔力」―米
2023年05月25日05時58分
【ロサンゼルス時事】「愛の魔力」（１９８４年）などのヒット曲で知られ、「ロックンロールの女王」とも称される米歌手ティナ・ターナーさんが２４日、死去した。８３歳だった。米メディアによると、スイスの自宅で長い闘病生活の末に亡くなった。
歌手ティナ・ターナーさん死去 ８３歳、「愛の魔力」―米
2023年05月25日05時58分
【ロサンゼルス時事】「愛の魔力」（１９８４年）などのヒット曲で知られ、「ロックンロールの女王」とも称される米歌手ティナ・ターナーさんが２４日、死去した。８３歳だった。米メディアによると、スイスの自宅で長い闘病生活の末に亡くなった。
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