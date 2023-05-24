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佐藤輝、土壇場で大仕事　プロ野球・阪神

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佐藤輝、土壇場で大仕事　プロ野球・阪神

2023年05月24日22時58分

９回、逆転の２点二塁打を放ち、喜ぶ阪神の佐藤輝＝２４日、神宮

９回、逆転の２点二塁打を放ち、喜ぶ阪神の佐藤輝＝２４日、神宮

  • ヤクルトに逆転勝ちし、喜ぶ佐藤輝（左から２人目）ら阪神ナイン＝２４日、神宮

　敗戦ムードだった阪神が、土壇場で反発力を見せた。４―５の九回。近本、中野が見逃し三振を喫して追い込まれたが、ノイジーが三塁打で好機を呼び込むと、大山はしぶとく四球を選んで一、三塁に。続く佐藤輝は「どんどん積極的にいこうと思った」との言葉通り、内角の浮いた初球を強振。右翼線に値千金の逆転二塁打を放った。
　首位を走るチームの勢いが、さらに増しそうな劇的勝利。岡田監督は「今はどこからでもチャンスがつくれる。どういう打順から始まろうと、そこで一本出るかだから」。打線の好調ぶりを感じ取っていた。

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