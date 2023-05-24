【ニューヨーク時事】２４日のニューヨーク株式相場は、米国の債務上限引き上げ問題への警戒感から売りが先行し、続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１２０．０１ドル安の３万２９３５．５０ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は５１．４４ポイント安の１万２５０８．８１。