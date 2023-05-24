ＮＹ円、１３８円台後半
2023年05月24日22時25分
【ニューヨーク時事】２４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の発表を控えて様子見ムードが広がる中、円相場は１ドル＝１３８円台後半で小動きとなった。午前８時４５分現在は１３８円６０～７０銭と、前日午後５時比０６銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４９円５０～６０銭と、３０銭の円安・ユーロ高。
ＮＹ円、１３８円台後半
2023年05月24日22時25分
【ニューヨーク時事】２４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の発表を控えて様子見ムードが広がる中、円相場は１ドル＝１３８円台後半で小動きとなった。午前８時４５分現在は１３８円６０～７０銭と、前日午後５時比０６銭の円安・ドル高。
対ユーロは１ユーロ＝１４９円５０～６０銭と、３０銭の円安・ユーロ高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル