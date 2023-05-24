【ニューヨーク時事】２４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨の発表を控えて様子見ムードが広がる中、円相場は１ドル＝１３８円台後半で小動きとなった。午前８時４５分現在は１３８円６０～７０銭と、前日午後５時比０６銭の円安・ドル高。

対ユーロは１ユーロ＝１４９円５０～６０銭と、３０銭の円安・ユーロ高。